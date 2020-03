Rui quer garantia de renda a trabalhadores informais e pobres

“Que o Congresso Nacional cresça nesse momento para fazer o governo federal garantir renda para os informais, para os mais pobres” disse o governador Rui .Costa hoje durante reunião virtual com governadores, presidente da Câmara e do Senado sobre a pandemia no Brasil.

“São pessoas que vivem num cômodo só, que não podem trabalhar. Para salvar vidas e manter empregos é preciso uma ação forte do governo federal”

Rui falou diretamente a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre que espera muito deles nesse sentido.

O governador da Bahia ressaltou que as medidas “restritivas, gradativas e seletivas vão continuar na Bahia e no Nordeste” para impedir a disseminação do vírus.

