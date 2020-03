Empresários elogiam Colbert mas defendem “abertura gradual do comércio”

Entidades empresariais de Feira de Santana divulgaram hoje (30) uma nota sobre a decisão do prefeito Colbert Martins de manter o comércio fechado. Em tom ambíguo, as entidades afirmam “respeitar a decisão do prefeito” e parabenizam “o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde”, mas defendem a “abertura gradual do comércio de Feira de Santana”.

A nota alerta para a “grave depressão econômica que está se instalando no nosso município” e cobram medidas dos governos municipal, estadual e federal de apoio à economia e socorro às empresas. Segundo as entidades empresariais, os países apontados como referência no combate à Covid-19 “estão amparando sua população e suas empresas de forma vigorosa”, o que não ocorre no Brasil.

Os empresários também sugerem a “criação de um Comitê de Acompanhamento da Crise, com reuniões diárias para avaliar a situação e promover ações e/ou mudanças rápidas caso necessário, com a participação da sociedade civil”.

“Os empresários deste país trabalham, geram empregos e renda e não podem ser colocados como gananciosos por buscarem preservar os empregos e manutenção da vida das pessoas”, afirma a nota.

Leia a nota completa, assinada por Câmara de Dirigentes Lojitas (CDL), Associação Comercial de Feira de Santana (ACEFS), Sindicato do Comércio de Feira de Santana (SICOMFS) e Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS).

