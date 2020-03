Saiba o que abre e o que fecha em Feira de Santana

Com a publicação do Decreto 11.508 no Diário Oficial, a Prefeitura prorrogou para o dia 6 de abril a reabertura do comércio. Entretanto, algumas atividades consideradas essenciais continuam funcionando. Além de serviços de delivery, mercados e farmácias, continuam abertos:

Lojas de produtos alimentícios como frigoríficos, granjas, peixarias e hortifrutigranjeiros;

Feiras livres de produtos alimentícios e o Centro de Abastecimento;

Postos de combustíveis;

Revendedores de gás;

Instituições bancárias, correspondentes bancários e casas lotéricas;

Lojas do setor de construção civil e sua cadeia produtiva;

Lojas de auto-peças, borracharias, oficinas e demais estabelecimentos relacionados à manutenção de veículos;

Lojas de material de limpeza e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

Serviços de transporte e logística e serviços de segurança privada.

Além dos estabelecimentos comerciais mencionados, podem abrir empresas do setor de serviços, profissionais liberais, clínicas (humanas e veterinárias) e congêneres. Todos os setores devem, entretanto, adotar todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus expedidos pelas autoridades competentes e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segue fechado até 6 de abril o restante do comércio, inclusive o Mercado de Arte Popular, o Feiraguay, Shopping Centers e galerias.

As aulas tanto da rede pública quanto privada, em todos os níveis de ensino, estão suspensas até o dia 19 de abril. Academias, cinemas, teatros, casas de espetáculo, parques infantis e centros esportivos continuam fechados até a mesma data.

Estão suspensos por tempo indeterminado o Museu Parque do Saber, os Teatros Municipais, as Bibliotecas Municipais, o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira, as atividades do Projeto Arte de Viver, promovido pela Fundação de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa e os parques públicos administrados pela Prefeitura.

Para ler o Decreto 11.508 na íntegra, clique aqui.

