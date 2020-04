Coronavírus: vereadores ‘falam muito e fazem pouco’

O projeto Dados Abertos de Feira analisou através das atas das sessões, site da Câmara Municipal e Diário Oficial do legislativo a atuação dos edis feirenses diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19. O projeto encontrou 12 atas que mencionam palavras chaves como “coronavírus”, “Covid” ou “pandemia”. Dos 21 vereadores, 16 se manifestaram sobre a pandemia.

Entretanto, segundo a análise feita pelo projeto, poucas das palavras foram convertidas em prática. O levantamento aponta que 84,6% das intervenções dos vereadores ficaram apenas no campo do discurso, com 12,8% sendo a respeito de ações tomadas por eles e 2,6% trazendo sugestões para enfrentamento da crise.

As ações listadas pelo projeto foram:

Cancelamento do carnaval da Bahia (Edvaldo Lima)

Álcool gel em todas as dependências da Câmara (Marcos Lima)

Cancelamento da Micareta de Feira de Santana (José Carneiro/Edvaldo Lima)

Participação em ação social para conscientização da população acerca dos cuidados para a higienização e prevenção em Tiquaruçu, Matinha e Ipuaçu (Luiz Augusto de Jesus — “Lulinha”)

Solicitar redução da frota de ônibus, higienização dos veículos, liberação dos funcionários com quadro gripal, idosos e gestantes, e diminuição do fluxo de pessoas nas garagens (Alberto Nery)

Houve também uma sugestão do vereador Alberto Nery para que Melissa Falcão, Presidente do Comitê de Infectologistas de Feira de Santana, fizesse uma palestra na Casa sobre o coronavírus.

Confira a análise completa e mais dados clicando aqui.

