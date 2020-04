Bahia continua no isolamento: Rui prorrogou medidas

O governador da Bahia prorrogou até o dia 15 de abril a suspensão de ônibus interestaduais em todo o território da Bahia e de ônibus intermunicipais em 49 cidades.

São medidas duras, mas estamos em guerra contra o #coronavírus e não vamos medir esforços para vencer! , disse.

Bahia registra 290 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), o que representa 4,5% do total de casos notificados. A

1913 casos foram descartados e houve seis óbitos, cinco residentes em Salvador, que apresentavam comorbidades associadas, e outro em Utinga. O

Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17 horas desta sexta-feira (3). Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas e 35 encontram-se internadas.

Essa semana o governador sancionou o Projeto de Lei nº 23.808/2020 que autoriza o Governo do Estado a pagar, por 90 dias, a conta de energia de cerca de 3,5 milhões de baianos.

A medida publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (4) beneficia quem consome até 100 kilowatt (kW), por mês e estejam no CadÚnico. A proposta foi enviada pelo governador à Assembleia Legislativa Alba), que votou pela aprovação.

O benefício começa a valer para as faturas com vencimento a partir da data da publicação da lei no DOE (dia 04/04).

Inicialmente, o benefício abrangeria famílias com consumo de 80kW mensal, mas foi ampliado após a definição da Alba para que as emendas dos deputados sejam utilizadas no combate à pandemia do novo coronavírus. Rui agradeceu ao apoio dos parlamentares por estender a ação para uma parcela maior da população mais vulnerável economicamente.

“Agradeço ao presidente Nelson Leal e a todos os deputados. Com isso, 3,5 milhões de baianos serão beneficiados por essa medida do Governo do Estado e Assembleia Legislativa”, disse o governador.