Chuvas na Bahia: barragens recuperam volume útil

As chuvas ocorridas nos últimos meses no Estado da Bahia promoveram a recarga de reservatórios importantes para a garantia da segurança hídrica da população baiana.

Nesta segunda-feira (13), os principais reservatórios do Estado estão operando com volume útil em condições satisfatórias para alimentar os mais diversos sistemas de abastecimento de água operados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) e pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), empresas vinculadas à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs).

Para o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes, o aumento no volume das barragens, diante de um cenário de emergência na saúde pública, cria uma condição favorável para o abastecimento de água na Bahia.

Sobradinho, o maior reservatório do Estado, com uma capacidade total de armazenamento de 34,11 bilhões de m³ de água, em novembro de 2019 estava operando com 25% de seu volume útil, hoje encontra-se com 84%, podendo passar dos 90% até o final do mês.

A Barragem de Pedra do Cavalo, responsável pelo abastecimento de água da Região Metropolitana de Salvador e mais a região de Feira de Santana, encontra-se hoje com 73,22% de sua capacidade proporcionando segurança hídrica para cerca de 4 milhões de habitantes. Outras três barragens que abastecem Salvador e região também estão com volumes altos: Santa Helena(90,04%), Joanes I (102,11), Joanes II (93,85).

A Barragem de Apertado está apresentando uma recuperação gradativa, depois de ter atingido o volume morto no final de 2019, com menos de 3% do seu volume, hoje se apresenta com 16,79%, com mais de 18 milhões de metros cúbicos de água. A recuperação de Apertado é importante para dar suporte à atividade agrícola irrigada do Alto Paraguaçu, garantindo a manutenção de milhares de empregos na região.

Outro importante reservatório, a Barragem do Rio Colônia, em Itapé, construída pelo Governo do Estado e inaugurada em 2018, encheu e está vertendo, com 126,47% do seu volume útil. O equipamento, gerenciado pela Cerb, tem capacidade para armazenar até 62 milhões de metros cúbicos de água. Além de garantir o abastecimento de água para cerca de 300 mil pessoas em Itabuna, Itapé e Itaju do Colônia, a barragem reduz o risco de enchentes.

Na região de Piemonte Norte do Itapicuru, a Barragem de Pindobaçu (foto)também está vertendo,com um volume de armazenamento total de 16,88 milhões de metros cúbicos, atualmente encontra-se com 108,64% do seu volume útil. Esse reservatório alimenta o sistema de abastecimento de água local de Pindobaçu, Saúde e Caém, além de reforçar o sistema de Jacobina. Na mesma região, a Barragem de Ponto Novo está 68,92% e Pedras Altas, com 57,87%, não havendo maiores preocupações em médio prazo.

Outras barragens localizadas no Estado da Bahia que tiveram uma recuperação considerável: Mirorós, Zabumbão, Ceraima, Luís Vieira, Anagé,Champrão e Truvisco.