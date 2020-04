Calçadas em Feira

as pedras portuguesas pavimentam as calçadas do quadrilátero de ruas e avenidas mais centrais da Feira de Santana.

uma moda que no Brasil foi pioneira a praia de Copacabana no Rio de Janeiro, que o Brasil imitou do litoral ao interior mais árido do nordeste.

na foto, estamos na avenida Senhor dos Passos. as pessoas passam apressadamente sem perceber o desenho da cabeça do boi…procuro saber em que governo municipal foram feitas essas calçadas com esse símbolo tão feirense. quem souber, diga…

na rua de Aurora há o símbolo maçônico na calçada de um prédio onde funcionou uma loja;

na Conselheiro Franco CDL riscou a sigla no chão e no prédio vizinho, onde está hoje a sede do jornal Folha do Estado,a gráfica União também grafou seu nome em pedras brancas e pretas.

na Marechal,elas estão, há pés gigantes na Sales Barbosa, calçada do Paço também são elas…

tudo tudo pedras portuguesas.

umas não tão rejuntadas como as da foto, outras com falhas enormes ameçando tornozelos de idosos…

Esse texto foi publicado originalmente no dia 8 de agosto do ano passado no Facebook