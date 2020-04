O festejado aniversário do fotojornalista Reginaldo Tracajá

Muito festejado em Feira de Santana o aniversário, hoje, do fotojornalista Reginaldo Pereira Tracajá. Os três exemplos abaixo são uma pequena amostra do prestígio e admiração de que goza esse profissional.

Filho da Terra de Lucas, agitador acultural, fotojornalista, figura popular, babalorixá, raspado e catulado. Esse é Reginaldo ‘Tracajá’ Pereira, meu amigo, um irmão que Deus me deu em vida, parceiro de muitas jornadas.

Como é bom fazer parte do seu ciclo de amigos, relembrar nesse isolamento social das farras e trabalhos realizados juntos.

Parabéns por completar mais um ano de vida, daqui da minha quarentena vou tomar uma para comemorar o dia de hoje. Forte abraço meu amigo-irmão.

Assim escreveu, do sul da Bahia,. o jornalista Claudio Rodrigues comemorando idade nova do jornalista de Feira de Santana que hoje completa idade nova.

Aqui em Feira, o também jornalista Wilson Mario brincou com as .palavras e a figura de Tracajá.Leia:

Encontrei ontem um velhinho fazendo a arrumação de uma camionete “gabine-dupla” aqui no bairro do Sim. O velhinho estava sem máscara e sem luvas. Num risco de se contaminar.

Fiquei distante e alertei do perigo. Ele estava de costas para mim. Quando se virou reconheci logo. Barba grande, cabelos desalinhados e com a boca aberta e seus enormes dentes.

Era o Reginaldo Pereira. Disse-me que estava em isolamento na casa de Alexandre. Trocou o bairro da Conceição pelo Sim.

Agora, estou sabendo que ficou ainda nais velho.

Em tempo de pandemia não terá abraços e nem beijos.

Mas, como é amigo de Colbert Filho e este liberou o funcionamento dos motéis, o velhinho poderá satisfazer seus desejos reprimidos pelo corona vírus.

Parabéns velhinho “cangaceiro”.

Forte abraço Reginaldo Tracajá Pereira!

Reginaldo Pereira Batista, Regi, Nêgo Regi, Tracajá. Essa última alcunha foi incorporada depois que ele criou os eventos ‘Tracajá’, troféus,feijoadas,bloco micaretesca. É até oportuno lembrar que o bloco Tracajá não ia sair na finada desse ano…mas todo ano Reginaldo ameaça isso e o bloco termina saindo…

Seu sobrinho Luiz Tito, que ele apadrinhou na carreira de fotojornalista como ele, também fez o registro,. emocionado, desse festejado aniversário no jornal Digaí:

Todos os dias são especiais, mas o de hoje (16) tem um caráter muito mais que especial. O dia é de festa, de glória e de muita alegria. O dia é de uma pessoa formidável, um amigo de verdade, um familiar exemplar, um folião incansável, um guerreiro imbatível, amigo dos amigos, de poucos inimigos, ou melhor, de pouco falsos amigos. Bon vivant e de trânsito livre em todos os segmentos da Princesa do Sertão. Na verdade, as palavras são insuficientes para falarmos desse amigo, tio, pai e meu grande mestre do fotojornalismo, uma grande fonte inspiradora.

Reginaldo Tracajá, com você aprendi a pensar antes de fotografar e continuo aprendendo que, quem faz a foto é o fotografo e não a máquina. Obrigado por permitir me beber da nascente do seu conhecimento.

Tracajá agradeça a Deus por tudo que recebeu no último ano e orgulhe-se por todas as coisas que alcançou através da sua força e determinação e que os próximos 365 dias sejam ainda mais brilhantes do que os que terminam hoje.

Que nunca falte alegria ao seu coração, sorrisos ao seu rosto e paz ao seu pensamento. Nunca mude, porque seu jeito de enxergar a vida e encarar as pessoas e o mundo são inspiradores.