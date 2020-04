Covid19 impulsiona em Feira as pré candidaturas de Zé Neto e Colbert

‘Naturalmente’, como enfatiza o falante e ‘vernáculo’ ex-prefeito Clailton Mascarenhas, naturalmente o Covid19 colocou o deputado federal Zé Neto (PT) e o prefeito Colbert Martins (MDB), como protagonistas da crise em termos de Feira de Santana.

O deputado, como porta-voz do governo do estado, e o prefeito, por força institucional, tornaram-se as fontes primárias para o acompanhamento técnico e midiático da situação. O resultado é uma superexposição à população assustada e fragilizada diante do ‘inimigo invisível’, condição que, todos sabemos, facilita a popularidade de qualquer político.

Tudo bem, esse não é o momento de falar de política partidária, temos que estar todos unidos, blá blá blá…mas na prática a teoria é outra.

Pois bem, esse protagonismo de Zé e Colbert tem provocado reações de outros pré candidatos a prefeito de Feira de Santana, ‘naturalmente’.

Digo ‘de outros’ porque vou me referir a apenas dois, o ex-deputado e radialista Carlos Geilson (Podemos) e o deputado estadual Targino Machado (DEM).

Targino, apesar de médico, dá continuidade ao estilo ‘detonador’ e gravou vídeos dirigindo críticas à gestão de Colbert Martins nessa situação emergencial.

No twitter, Geilson, radialista com programa matutino diário, comentou a foto com Zé Neto entregando álcool-gel e máscaras à Prefeitura de Feira representada pelo secretário Antonio Carlos Borges Junior : “Risível, ridículo, grotesco, cômico, burlesco…..”