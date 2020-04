Rui Costa denuncia “fábrica de fake news” na Bahia

No programa #papocorreria de ontem, o governador Rui Costa soltou o verbo contra o que ele diz ser um “escritório do mal” conduzindo uma “fábrica de fake news, calúnias e difamações” também na Bahia.

“Não é só contra o governador da bahia não, é contra todos os governadores e inúmeros prefeitos do Brasil. Uma milícia digital, criminosos que ficam fabricando notícias”, disse.

Rui referiu-se a um vídeo que está circulando nas redes com um trecho de uma reunião com 12 prefeitos do extremo sul onde “há uma voz como se houvesse alguma irregularidade e não há qualquer problema”, explicou. “É gente mau caráter, sem nenhum amor ao próximo nem respeito às leis”

O governador também disse esperar que o Supremo Tribunal Federal “avance rapidamente” e identifique “os chefes da quadrilha organizada no Brasil para a divulgação de fake news”