Na Bahia até agora são 3.566 casos, 764 recuperados e 128 óbitos

A Bahia registra 3.566 casos confirmados de Covid-19, o que representa 23,51% do total de casos notificados no estado. Considerando o número de 764 pacientes recuperados e 128 óbitos, 2.674 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 149 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (63,01%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes são: Ilhéus (1.441,53%), Uruçuca (1.315,85%), Itabuna (1055,23%), Coaraci (1000,41%) e Salvador (782,29%).

O boletim epidemiológico registra 7.930 casos descartados e 15.168 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Exames?

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 20.448 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, no período de 1° de março a 3 de maio de 2020. Atualmente, 2.019 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

Óbitos?

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 128 mortes pelo novo coronavírus nos seguintes municípios: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (1); Camaçari (1) ; Capim Grosso (1); Catu* (1); Feira de Santana (2); Gongogi (2); Ilhéus (5); Ipiaú (1); Itabuna (5); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié* (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Salvador (80); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vereda (1) Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas deste domingo (3).

124º óbito: Homem, 43 anos, residente em Vitória da Conquista, com comorbidades – doença renal crônica, em hemodiálise. Apresentou os primeiros sintomas no dia 12 de abril, indo a óbito no dia 2 de maio, em hospital privado.

125º óbito: Homem, 82 anos, comorbidade insuficiência renal, residente em Veredas, município de infecção Ilhéus. Apresentou os primeiros sintomas em 25 de abril, indo a óbito na mesma data, em hospital público.

126º óbito: Homem, 69 anos, residente em Caxias do Sul, comorbidades diabetes e HIV. Apresentou os primeiros sintomas no dia 29 de abril, vindo a óbito dia 2 de maio, em hospital privado, no município de Feira de Santana.?

127º óbito: Homem, 69 anos, residente em Salvador. Apresentou os primeiros sintomas no dia 17 de abril,

vindo a óbito no dia 3 de maio, em hospital da rede filantrópica. Comorbidades demência vascular, síndrome de fragilidade e hipertensão.

128º óbito: Mulher, 77 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes e doenças cardíacas crônicas. Apresentou os primeiros sintomas em 23 de abril, foi internada no dia 25, vindo a óbito hoje (3), em hospital privado da capital.

Faixa etária?

Quanto ao sexo do total de casos confirmados, 58,24% foram do sexo feminino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 27,01% do total de registros com diagnóstico positivo para Covid-19. O coeficiente de incidência por 1.000.000 de habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos ou mais (513,39/1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa etária, seguida da faixa de 30 a 39 anos (419,77/1.000.000 habitantes).

Ressaltamos que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Outras informações em saude.ba.gov.br/coronavirus.

De acordo com a nota técnica n° 54 (disponível em saude.ba.gov.br/coronavirus ), as unidades de saúde devem realizar a coleta de amostras somente quando o caso suspeito de Covid-19 se enquadrar nos critérios abaixo:

1. Pacientes internados com suspeita de COVID-19;

2. Pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG);

3. Profissionais de saúde com síndrome gripal suspeitos de COVID-19, ou contactantes de casos confirmados de COVID-19 mesmo assintomáticos;

4. Pacientes que foram a óbito com suspeita de COVID-19 cuja coleta não pôde ter sido realizada em vida;

5. Pessoas com febre, suspeitas de infecção, triadas nos aeroportos, portos e nas estradas.

Observação: pacientes que não se enquadrem nas situações acima não têm indicação para coleta de amostras.

Definição de caso suspeito de coronavírus (Covid-19):

Definição 1 – Síndrome Gripal (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.

– Em crianças (menos de 2 anos de idade): considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.?

– Em idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.?

Definição 2 – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Síndrome Gripal que apresente dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.?

– Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.