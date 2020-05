Curso de Música da UEFS faz live nesta quinta-feira

O curso de música da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), através do Programa de Extensão Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais (ECIM), promove o Festival Música em Casa por meio das redes sociais durante o mês de maio, sempre às quintas-feiras, com transmissão via Live do perfil do Instagram do curso @musicauefs.

O Festival conta com a participação dos músicos Eric Assmar (dia 07/05, às 19 hs), Júlio Caldas (dia 14/05, às 17 hs) e Alexandra Pessoa (dia 21/05, às 19 hs),

O Festival é aberto ao público em geral e, para ver as lives, é necessário seguir o perfil na rede social. O evento tem a organização do professor doutor Aaron Lopes.