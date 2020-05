Morreu Adessil Guimarães, advogado e ex-vereador em Feira

Faleceu neste sábado, 9, o advogado Adessil Guimarães, vítima de um câncer no pâncreas. Adessil exercia a advocacia em Feira de SAntana, onde foi também vereador, pelo MDB, na década de 1970 quando era prefeito o também falecido José Falcão da Silva.

Adessil foi também diretor do Centro Industrial do Subaé e secretário municipal quando do segundo governo do prefeito João Durval Carneiro.