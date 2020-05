Shopping Boulevard vai continuar fechado

A pressão do shopping Boulevard sobre o prefeito de Feira, Colbert Martins (MDB) não surtiu efeito. O shopping fez um vídeo direcionado ao prefeito, veiculado em redes sociais e em tv aberta, onde afirma que apresentou ““documentos oficiais com embasamento técnico-científico” como argumento para a reabertura mas não teve “a devida atenção”

Em entrevista coletiva hoje, através da internet, o Prefeito descartou a possibilidade de abertura do shopping antes do prazo decretado. Na entrevista Colbert também descartou o “lockdow’, mas ameaçou de suspensão de alvará àqueles estabelecimentos que infringirem as medidas do decreto de restrições em função do coronavírus baixado pela Prefeitura.

