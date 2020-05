Colbert rebate crítica de Fábio Villas Boas: “vazia e sem embasamento técnico”.

Depois de ser elogiado pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, que considerou “exemplar” a gestão de Colbert Filho no controle da pandemia em Feira de Santana, o prefeito de Feira foi criticado pelo secretário de saúde da Bahia, Fábio Villas Boas que disse em uma visita a Ipiaú (sul da Bahia) que ‘Feira é exemplo de erro’.

O secretário, que como o prefeito de Feira, também é médico, disse que as taxas da pandemia começaram a subir quando o município “abriu o comércio”.

As declarações do secretário são vistas por Colbert como “vazias e sem nenhum embasamento técnico“. Em vídeo, o Prefeito fala diretamente ao Secretário: “fazer uma acusação como o secretário de Saúde faz ao comércio de Feira de Santana é algo no mínimo irresponsável”

O prefeito lembrou que “grande parte das atividades comerciais fechadas por 30 dias” e que neste período existiram aglomerações por conta do auxílio emergencial do Governo do Estado (os vales para os estudantes) e também da Caixa Econômica.

“Talvez o senhor não conheça bem Feira de Santana. Se puder aprender melhor, o senhor vai aprender como se faz um bom combate ao coronavírus”, diz Colbert no vídeo.

O Prefeito de Feira viu motivação política na declaração do Secretário. “Neste momento, questões políticas precisam ser deixadas de lado. Seguiremos trabalhando no nosso foco principal, priorizando a vida e minimizando os possíveis impactos em nossa cidade”, disse Colbert.