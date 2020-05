Ibope faz pesquisa em Feira sobre a propagação do coronavírus no Brasil

O IBOPE Inteligência finaliza hoje, 17, a pesquisa em Feira de Santana e em todo o país sobre a prevalência do COVID-19 na população brasileira. A coordenação do estudo é da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, com financiamento do Ministério da Saúde.

O objetivo dessa pesquisa é medir o nível de imunização da população brasileira ao novo coronavírus e identificar de que forma o vírus está se propagando pelo Brasil. Com isso, será possível criar políticas públicas mais eficientes no combate à pandemia baseadas em critérios científicos sobre o comportamento do vírus.

A pesquisa consiste na aplicação de um breve questionário sobre a existência de doenças preexistentes e possíveis sintomas de coronavírus nos últimos 30 dias, além da realização de um teste sanguíneo rápido que utiliza metodologia por punção digital (uma picadinha na ponta do dedo).

O estudo é realizado em três etapas, sempre nos mesmos 133 municípios. A primeira etapa ocorre entre os dias 14 e 17 de maio. As demais ocorrerão a cada 15 dias e, ao término da pesquisa, 99.750 brasileiros terão sido testados.

Inicialmente, foram definidos os municípios que irão participar da pesquisa. Em um segundo momento, foram sorteados 25 setores censitários dentro de cada um desses municípios (exceto àqueles onde não há 25 setores censitários). Dentre dos setores, serão selecionados os domicílios que serão abordados aleatoriamente e, por fim, dentro dos domicílios selecionados será sorteado o morador participante. O morador sorteado, caso aceite, será submetido ao teste sanguíneo e ao questionário.

Todo morador que aceitou participar da pesquisa assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que informa sobre os objetivos, procedimentos, possíveis riscos, sigilo dos dados, voluntariedade da participação, entre outros aspectos. Os moradores menores de idade e/ou adultos legalmente incapazes foram autorizados pelos pais e/ou responsável para participar.

Todos os entrevistadores que realizaram as entrevistas foram testados e apenas aqueles que apresentaram resultado negativo foram às ruas para realização da coleta de dados e aplicação do teste sanguíneo. Esses profissionais foram devidamente treinados por um especialista da área de saúde e estarão utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs), conforme orientação do Ministério da Saúde. São eles: máscaras descartáveis, toucas descartáveis, aventais descartáveis, sapatilhas descartáveis, óculos de proteção e luvas. Além disso, todos os entrevistadores terão em mãos frascos de álcool gel, sacos de lixo infectante e caixas de descarte de materiais hospitalares.

Todas as informações coletadas são absolutamente sigilosas, serão tratadas de forma anônima e os respondentes não serão identificados, de acordo com todas as normas éticas internacionais sobre pesquisas em saúde (com exceção da Vigilância Sanitária, caso o resultado do teste seja positivo). Os resultados dos estudos serão sempre tratados conjuntamente e nunca de forma individual.

O IBOPE Inteligência ressalta que é muito importante que os moradores dos domicílios selecionados aceitem participar desse estudo. Além de ficarem sabendo do resultado dos seus exames, contribuirão com a ciência e com os esforços de conter o avanço da pandemia no País.

Os moradores que tiverem dúvidas podem utilizar os canais abaixo para esclarecimento:

[email protected] ibopeinteligencia.com

[email protected] .

0800 800 5000

11 3335 8583

11 3335 8606

11 3335 8610

