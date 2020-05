Obra do novo HGCA em Feira aguarda apenas a central de ar-condicionado

O governo do Estado chama de Hospital Geral Clériston Andrade 2, a expansão do HGCA em Feira de Santana, uma unidade com 8.000 m², em três pavimentos. A obra começou em março do ano passado e os investimentos anunciados são de R$ 50 milhões entre obras e equipamentos.

Neste domingo o secretário de Saúde do Estado, Fábio Villas Boas, gravou um vídeo dentro do HGCA2, assegurando que “muito em breve a Bahia vai ganhar um dos mais modernos hospitais do nosso Estado” e a obra aguarda “apenas a instalação da central de ar condicionado” para ser entregue à população. Ele estava acompanhado do deputado federal Zé Neto (PT).

No andar térreo será instalado o setor de bioimagem, com dois tomógrafos e ressonância, bem como o maior Centro de Hemorragia Digestiva do interior do estado. O primeiro pavimento será destinado a 40 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e o segundo terá o segundo maior centro cirúrgico do estado, com 12 salas operatórias.

O novo hospital terá 40 leitos de UTI dedicados ao coronavírus (Covid-19).

fonte: SEcom/Bahia