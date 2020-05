Governo de Feira abre crédito extraordinário de 8 milhões para custeio da crise

Decreto 11.569, publicado no Diário Oficial do Município de Feira de Santana abre um crédito extraordinário no valor de R$ 8.114.626,00, para custeio das ações de enfrentamento de calamidade pública decorrente do coronavírus (COVID-19).

Por decretos municipal, estadual e federal, o município de Feira de Santana está em estado de calamidade pública. O crédito extraordinário é uma modalidade de crédito adicional destinado ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.