Grades no canteiro da Getúlio fazem parte do projeto BRT de Feira

Quem passa pela avenida Getúlio Vargas percebe que o canteiro central em toda a sua extensão está recebendo isolamento com gradeamento de tubos galvanizados. As grades fazem parte do projeto do BRT de Feira de Santana e objetivam a proteção dos aos pedestres em relação à movimentação dos ônibus, que circularão pelos corredores exclusivos.

As estações de embarque e desembarque também já estão em processo avançado de instalação de portas e fachadas metálicas.

“As obras do BRT estão atrasadas, mas o sistema vai funcionar”, garante o secretário de Planejamento Carlos Brito.

O BRT é um sistema de transporte de ônibus que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável e com custo eficiente, através da provisão de infraestrutura segregada com prioridade de passagem, operação rápida e frequente e excelência em marketing e serviço ao usuário.

Os principais elementos que compõe um sistema BRT são:

– Ônibus de alta capacidade e com conforto (ar condicionado);

– Circulação de ônibus em espaço exclusivo;

– Moderno sistema de bilhetagem;

– Embarque pré-pago ao nível do ônibus;

– Controle semafórico de prioridade de tráfego para os ônibus.