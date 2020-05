Boulevard propõe reduzir 50% do estacionamento e praça de alimentação

Reduzir em 50% as vagas no estacionamento e as cadeiras e mesas da praça da alimentação, além dos cuidados com o distanciamento e higiene no interior da loja e corredores do Shopping Boulevard, são propostas que fazem parte do protocolo que a direção do grupo empresarial entregou ao prefeito de Feira, Colbert Filho, onde também solicita a abertura daquele centro de compras.

O Boulevard está fechado há 60 dias, desde o início da decretação das medidas restritivas no comércio da cidade. Em todas as capitais e grandes cidades os shoppings também foram fechados para conter a propagação do coronavírus. Na Bahia, segundo o empresário Edson Piaggio, um dos grandes acionistas do grupo, apenas um shopping, de porte médio, está aberto na Bahia, o da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, município com pouco mais de 150 mil habitantes.

Piaggio argumenta que além do shopping ter capacidade de cumprir e fazer cumprir todos os protocolos, “pela sua estrutura emprsarial e relação contratual com os lojistas”, o local servirá de “veículo” para conscientização de pessoas com seus corredores e serviços de som destinados a cartazes e spots orientando sobre os cuidados.

Entre as cidades que estão com shopping abertos no Brasil, o empresário citou: Angra dos Reis (200 mil habitantes), Resende (130 mil habitantes), Volta Redonda (273 mil habitantes) e Foz do Iguaçu (250 mil habitantes)

Cerca de 70 lojas do shopping estão operando através de vendas on-line e entrega drive-truh

fonte: programa Acorda Cidade/Sociedade News