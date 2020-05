Coletiva de Teatro feirense promove lives com textos literários

Entre os dias 26 de Maio e 21 de Julho de 2020, a companhia Coletiva de Teatro Insurgente realizará a Continuidade do Projeto Conversação Cênica + Leituras em Coletiva. O Conversação Cênica é fruto do Intercambio Artístico – Cultural realizado pelo encenador, produtor e diretor de arte da coletiva Joel Carlos pela Fundação Cultural da Bahia (FUNCEB) no Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia 2019 (FIAC). Enquanto as Leituras em Coletiva são fruto da nossa Campanha de Arrecadação Emergencial que foi realizada no mês de Abril com a finalidade de arrecadar fundos para que nossa companhia pudesse continuar se mantendo.

Adaptando-nos ao cenário pandêmico instaurado, infelizmente, pela Covid-19, aderimos às plataformas digitais para que nossa roda teatral não precisasse parar e continuássemos com nossos trabalhos. Essa continuidade do Projeto Conversação Cênica tem como objetivo estreitar as relações entre os artistas fazedores de teatro e discutir em um bate papo, que será realizado através de lives no Instagram no perfil da Coletiva de Teatro Insurgente (@coletivadeteatroinsurgente), o movimento teatral feirense e a vivência dos artistas residentes da cidade.

Além das discursões em Instagram Live, teremos as Leituras em Coletiva que serão realizadas no IGTV, onde os artistas convidados estarão interpretando textos literários que já foram encenados pela companhia. Os artistas convidados são: Denise Medeiros – Oficineira de Teatro, Psicóloga, atriz e integrante do Grupo Cordel; Mailson Santana – Graduando em Licenciatura em Matemática, ator e integrante do Coletivo Tônus de Teatro, Débora Almeida – Jornalista, atriz, performer e integrante do Coletivo Lemdanças e do Coletivo Tônus de Teatro; João França – Jornalista, ator e integrante do Coletivo Tônus de Teatro.

PROJETO CONVERSAÇÃO CÊNICA + LEITURAS EM COLETIVA

Quando: Entre os dias 26 de Maio e 21 de Junho

Onde: Nas plataformas: Instagram, Facebook, YouTube e Soundcloud.

Horário: Instagram Live aos domingos às 21hrs | Vídeos no IGTV nas terças às 21hrs.

Realização: Coletiva de Teatro Insurgente

Artistas convidados: Denise Medeiros, Mailson Santana, Débora Almeida e João França.