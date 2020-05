Conta de energia? faça negociação através do novo portal Coelba

A Coelba disponibilizou desde ontem, quinta-feira, 21, um portal exclusivo para negociação de débitos. A nova plataforma digital “Fique em Dia”, está disponível 24 horas por dia e oferece condições diferenciadas de pagamento.

O Portal pode ser acessado através do site (www.coelba.com.br).

O cliente informa o CPF e é direcionado para as opções de negociação e condições de pagamento disponíveis. A ferramenta digital é totalmente intuitiva e funcional e mais uma opção de negociação com segurança. A nova tecnologia está integrada ao processo de transformação digital da Coelba e da Neoenergia.

Os clientes poderão quitar a fatura à vista, pagar no débito com o cartão virtual Caixa Elo (Auxílio Emergencial) ou parcelar a conta de energia em até 12 vezes iguais no cartão de crédito, ambos por meio da Flexpag.

São aceitos os cartões de crédito das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. Para quem possui mais de duas faturas vencidas, a empresa disponibiliza o parcelamento de acordo com o perfil do cliente.

O cliente também pode optar pela negociação através do WhatsApp (71) 3370-6350.

Caso a escolha seja para quitação à vista, receberá um código de barras para realizar o pagamento. Se optar pelo parcelamento, o usuário será direcionado para a plataforma de negociação. Também é possível esclarecer dúvidas utilizando o WhatsApp e ter acesso a mais de 50 serviços.