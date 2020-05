Vereadores conseguem marcar visita a hospital mas sem Colbert

O prefeito Colbert Martins (MDB) não vai acompanhar a comissão de vereadores que visita, na próxima segunda-feira, o Hospital Municipal de Campanha para o controle do coronavírus em Feira de Santana.

Os vereadores, depois de reclamarem por serem pouco ouvidos pelo Prefeito sobre as ações de controle do coronavírus na cidade, conseguiram marcar uma visita ao hospital de campanha que está sendo montado pela Prefeitura. Na próxima segunda-feira a Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Zé Curuca vai ao local com a Secretária de Saúde.

O Hospital de campanha de Feira terá a gestão da Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Estratégias e Soluções em Saúde (S3), organização social existente há 67 anos, com experiência na administração de vários equipamentos hospitalares e de serviços médicos no estado da Bahia. Atualmente, a entidade está atuando na Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Campanha Itaigara Memorial, da Prefeitura de Salvador, uma unidade de grande porte para o enfrentamento da Covid-19.

Com informações da Secom/FSA