Correios faz live hoje sobre serviços de entrega para o comércio eletrônico

Nesta quarta-feira, (hoje, 27), às 15h, os Correios realizam live do Programa AproxiME, pacote de soluções lançado pela empresa para apoiar o comércio eletrônico. O tema é a modalidade de postagem Mini Envios, serviço de entrega econômica para pequenos pacotes disponível em todo o território nacional.

O Correios Mini Envios foi desenvolvido para atender demandas de remessas de pequenos objetos de baixo valor comercial, com frete compatível ao preço do produto. O serviço é voltado principalmente para empreendedores que atuam em diferentes nichos no comércio eletrônico, como acessórios para smartphones, artesanato, vestuário, dentre outros.

Na live, serão apresentados os principais atributos do serviço bem como especificações de peso e dimensões.

AproxiMe – Em transmissões virtuais semanais, os Correios estão abordando temas importantes para o empreendedor que busca fortalecer e desenvolver seus negócios on-line. Saiba mais os detalhes sobre o programa AproxiMe, no site dos Correios.

Acompanhe no canal dos Correios no YouTube