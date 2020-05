Fake news no tempo de Oscar Tabaréu

Fundador do MDB em Feira de Santana, onde começou como vereador, Oscar Marques (Oscar Tabaréu) esqueceu divergências antigas e debandou para o carlismo.

Óbvio que o matreiro deputado, levou vários companheiros para a nova corrente.

A estreia foi na passeata ainda pró-candidatura de Clériston Andrade (1982) ao governo, com a presença de ACM.

Oscar, como no tempo do MDB, estava na linha de frente tocando foguetes e acenando para o público.

Na porta do “Café São Paulo” abraça o emedebista Adolfo de Xepa que reage:

– Você, heim? Vivia dizendo tantas coisas dos carlistas e agora estão juntinhos.

Oscar justifica mansamente:

– A gente andou apurando e descobriu que tudo que diziam deles a nós era mentira…

