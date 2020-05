Governo do estado começa a atualização do Cadastro Cultural da Bahia

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) a partir desta quinta-feira (28) abre o processo para inclusão e atualização do Cadastro Cultural no Sistema de Informações e Indicadores em Cultura, disponível em: siic.cultura.ba.gov.br/ cadastrocultural.

A plataforma funciona como um mapeamento online, dinâmico, georreferenciamento, sendo a responsabilidade da informação assumida pelo próprio usuário.

Já os agentes culturais contarão com uma vitrine para difundir suas atividades e ampliar o diálogo com outros profissionais da área.

As dúvidas podem ser encaminhadas no e-mail: [email protected] ba.gov.br ou ainda por telefone no número: (71) 99688-1460.

A partir desse banco dados pode-se obter um reflexo de quantos são e como atuam esses trabalhadores dentro da cadeia produtiva da Cultura.