Estabelecimentos em Feira descumprem decreto e são fechados pela Prefeitura

A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), força-tarefa montada pela Prefeitura para monitorar o cumprimento do Decreto Municipal que estabelece medidas restritivas para evitar a disseminação acelerada do coronavírus na cidade, já fechou e interditou mais de 300 estabelecimentos comerciais no município.

Foram fechados bares(situados na Praça do Tropeiro, Gabriela, Conceição, São João, Feira V e Santo Antônio da Prazeres e interditados nos bairros São João, Sitio Novo e Gabriela – são interditados os estabelecimentos reincidentes.

A FPI também determinou o fechamento casas de auto peças, oficinas e equipadoras na Rua de Aurora e ainda na interdições fechamentos no Feiraguai; na Praça da República.