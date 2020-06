Governador da Bahia não vê cenário para impeachment de Bolsonaro

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse nesta quinta-feira em entrevista em uma live do jornal “Valor Econômico’ que não há cenário, no curto prazo, para um processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Rui argumentou para a jornalista Malu Delgado que para isso seria preciso ter maioria no Congresso Nacional e manifestações de rua.

“Alguém imagina que se possa fazer um impeachment com um Congresso se reunindo de maneira virtual e sem o povo na rua que influencia a maioria? As condições não são dadas: nem podemos convocar o povo para ir para ruas, nem temos maioria parlamentar….

O governador falou também sobre a situação da Bahia frente à pandemia, destacando números que mostram o estado em uma situação favorável quando comparado com outros da federação, mas também admitiu que será inevitável uma flexibilização nas medidas restritivas tendo em vista a ‘exaustão’ das pessoas em quarentena e da economia.

Ele disse que em relação ao Ministério da Saúde houve mudança de comportamento frente à pandemia mas criticou fortemente o presidente Jair Bolsonaro. Ele comparou a situação a um incêndio florestal com uma pessoa espalhando brasa na floresta enquanto outros tentam apagar o fogo.

Rui também falou da relação com os prefeitos dos municípios baianos e informou que já chega a 300 o número de municípios com pessoas infectadas pelo coronavírus, acusando o governo federal de estimular o transito interestadual de agravar esse quadro.

“Temos feito comunicação permanente com os prefeitos e temos conseguido alinhar as posições, as vezes com diferenças nos detalhes mas terminamos encontrando soluções intermediárias”, disse.