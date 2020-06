Depois de três meses chegam a Feira respiradores do Ministério da Saúde

Após três de meses de solicitações, finalmente chegaram ontem a Feira de Santana sete respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para auxiliar a Prefeitura Municipal no combate ao covid19 no município. Feira foi a primeira cidade do interior do Nordeste a apresentar casos da doença.

O prefeito Colbert Filho comemorou a chegada dos equipamentos e destacou também a ajuda do prefeito de Salvador, Acm Neto, para que isso acontecesse.

Na semana passada o Hospital de Campanha para atendimento aos pacientes da Covid-19 em Feira de Santana já havia recebido o reforço de três respiradores disponibilizado pelo Governo do Estado. Os equipamentos se juntaram aos outros dez, já adquiridos pela empresa que administra a unidade.

“São equipamentos muito importantes e com certeza salvarão muitas vidas“, comemorou o prefeito.