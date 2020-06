Comércio em Feira vai ser reaberto com escalonamento

Primeira cidade da Bahia a apresentar caso de coronavírus e a aplicar medidas restritivas ao comércio, Feira de Santana vai reabrir o comércio e serviços de forma escalonada. Até amanhã,16, a Prefeitura de Feira de Santana, segundo o prefeito Colbert Filho, apresenta o plano de escalonamento. O decreto que permite a abertura apenas dos serviços essenciais está em vigor até esta terça-feira,16.

Em entrevista coletiva hoje pela manhã o prefeito voltou a pedir mais consciência à população sobre os riscos da doença, comentando e respondendo perguntas feitas por jornalistas e radialistas do município.

O índices de isolamento em Feira continuam, no entanto, abaixo do mínimo (50%) e há uma crescente ocupação de leitos e UTIs destinados ao coronavírus nos hospitais públicos e privados da cidade.

Colbert admitiu também a abertura do shopping popular, que está em fase de conclusão, em área do Centro de Abastecimento que é um dos locais de comércio que não fechou com as medidas aplicadas. Ele disse que já notificou o consócio responsável pelo shopping (leia-se empresário Elias Tergilene- foto) para a retomada das obras e a abertura do empreendimento que vai ser ocupado pelos antigos barraqueiros e camelôs do calçadão da Sales Barbosa no centro da cidade.

O prefeito disse ainda que vai manter as ações de controle de aglomerações nos bairros e ainda esta semana o hospital de campanha vai funcionar com toda a sua capacidade.

