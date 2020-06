Taxa de contaminação do coronavírus em Feira está abaixo da média da Bahia

A taxa de contaminação da covid19 em Feira de Santana está abaixo da contaminação média apresentada pela Bahia. O cálculo é baseado em dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Enquanto na Bahia são 263 pessoas contaminadas por 100 mil habitantes, em Feira os números apontam uma taxa quase 50% abaixo desse índice, ou seja, 177 contaminações por 100 mil habitantes. Até ontem (quarta-feira, 17) na Bahia, foram 40.926 casos confirmados desde o início da pandemia. Em Feira de Santana, 1805.

“Tivemos um aumento no número de casos nas últimas semanas, mas seguimos com a pandemia sob controle. Tanto é que nossa taxa de contaminação continua abaixo da média da Bahia”, diz o prefeito do município, Colbert Filho (MDB)

Feira foi o primeiro município da Bahia a apresentar caso da doença e o primeiro a adotar medidas restritivas ao funcionamento do comércio. Desde a terça-feira, as medidas foram flexibilizadas e o comércio está funcionando de maneira escalonada.

“Esse é o nosso plano de convivência com a pandemia, que vem junto com todas as medidas necessárias que estamos tomando para proteger as pessoas. Inclusive, neste plano de convivência, contamos com a participação dos lojistas para que cumpram os protocolos de segurança de forma rígida”, pontua o prefeito.

Para reabertura escalonada do comércio foi assinado um Termo de Plano de Ação entre a Prefeitura, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial, Sindicato do Comércio e Associação de Vendedores Ambulantes do Feiraguay.(foto)

O Plano de Ação foi elaborado pelo Governo Municipal levando em consideração desde orientações do Ministério da Saúde, como também a reiterada solicitação dos setores produtivos pela reabertura do comércio.

fontes: A Tarde/Secom