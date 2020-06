Pesquisa revela a carência de estrutura cicloviária em Feira; hoje tem debate sobre o tema

Uma cidade com pouca estrutura cicloviária, com condições difíceis para ciclistas no trânsito, pouco estímulo ao esporte e muita marginalidade se contrapõe a crescente criação e adesão à grupos de ciclismo em Feira de Santana.

Esta é apenas uma das análises obtidas a partir dos resultados da pesquisa sobre ”Perfil dos Grupos Ciclísticos de Feira de Santana e Entorno”, realizada de 19 de outubro até 5 de dezembro de 2019 no blog do Grupo de Trilhas Lobo Guará.(clique aqui e acesse a pesquisa completa)

Os dados coletados são alarmantes para quem sabe a importância desse meio de transporte e para prática de esporte e mostram uma grave carência de políticas públicas em favor da mobilidade sustentável através da bicicleta. Por outro lado, há um forte comércio de peças e serviços, além de industrias de montagem para o ramo ciclístico que , por sua vez, são uma excelente fonte de recursos para o município.

Hoje à noite (veja o cartaz) acontece um debate sobre o assunto. Participe.

URL da reunião https://meet.google.com/fox-avjj-vzi