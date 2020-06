Sede nova da APLB de Feira vai funcionar ainda este ano

As obras da nova sede da APLB Feira situada na Rua Barão do Cotegipe – 588 (antiga lavanderia Cisne) continuam avançando e a fundação já foi toda executada.

No local o sindicato dos professores de Feira de Santana pretende construir um prédio de até quatro andares, mas a sede deverá estar em funcionamento ainda este ano, informa a presidente da entidade, professora Marlede Oliveira.

O espaço possui 400 metros quadrados, terá a parte administrativa no térreo e no primeiro andar um auditório com capacidade para mil pessoas.

Apesar do momento difícil que passamos em todo o mundo, estamos avançando e em breve teremos nossa nova sede, que será o “quartel” da resistência e patrimônio dos Trabalhadores em Educação”, disse.