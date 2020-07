UEFS começa período letivo ‘extraordinário’ em 10 de agosto

Na última semana, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) aprovou o calendário universitário para o Período Letivo Extraordinário do semestre letivo 2019.2, com início das aulas em 10 de agosto. A alternativa foi proposta devido à suspensão de atividades presenciais por conta da pandemia do Coronavírus.

“O Período Letivo Extraordinário é um caminho para que possamos, mesmo com limitações, possibilitar a realização de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, por meio de mediação tecnológica e de estudos dirigidos, que possam ser aproveitadas pelos estudantes no curso que realizam, dada a formalização de um período letivo. É destinado à oferta de um conjunto de atividades acad êmicas, tais como componentes curriculares, atividades complementares, orientações de TCC, atividades e cursos de extensão”, explicou a pró-reitora de Graduação da Uefs, professora Fabiana Bertoni.

A pró-reitora ressaltou ainda que as referidas atividades não podem ultrapassar a carga horária de 15 horas semanais e nem exigir a realização de atividades presenciais em ambientes específicos de aprendizagem, como laboratórios, práticas, visitas de campo presencial, estágios presenciais, dentre outros.

As ações realizadas no Período Letivo Extraordinário não implicarão em prejuízos às ações a serem ofertadas, futuramente, no semestre letivo 2020.1, tendo este suas atividades regularmente ofertadas. Vale destacar que é facultativa tanto a participação do professor na oferta de atividades de graduação, quanto a participação dos estudantes nas atividades propostas.

Confira AQUI a Resolução 074/2020 do Consepe, com detalhes sobre o calendário aprovado.