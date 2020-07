Bairro do SIM encabeça a lista dos mais infectados com covid19 em Feira

Os dez bairros que registram mais casos de exames positivos para Covid-19 em Feira de Santana concentram 37,92% de todos os casos no município. O balanço do número de casos por localidades foi divulgado pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, na noite desta sexta-feira, 03.

São 1.568 casos nos dez bairros que encabeçam a relação. O primeiro é o SIM com 281 casos; Tomba com 238; Jardim Cruzeiro com 157; Magabeira 155; Papagaio 141; Campo Limpo 140; Santa Mônica 118; Parque Ipê 117; Gabriela 112 e Brasilia 109.

A Prefeitura tem intensificado ações visando reduzir o aumento da contaminação nestas localidades que apresentam maior número de casos. A lista foi elaborada pela Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme informações passadas pelos próprios pacientes, inclusive em relação a denominação das localidades. Confira no link abaixo a lista completa: clique aqui