Colbert diz que Zé Neto tenta fazer confusão e política eleitoral com o covid19

Num pronunciamento em vídeo divulgado neste sábado, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) disse que é alvo “a todo momento de ataques de cunho político e eleitoral” mas que somente vai discutir política no momento certo. “Este é o momento de unir esforços para salvar vidas”, disse,

No vídeo, o Prefeito refere-se ao deputado federal Zé Neto:

Levianamente o deputado Zé Neto tenta causar confusão para fazer política eleitoral trazendo informações que mostram que desconhece totalmente a realidade de saúde pública de Feira. Em vídeo recente ele disse que recusei recursos que vieram da Câmara de Deputados para Feira de Santana. Não é verdade. A questão é que eu não vou aplicar esse dinheiro em apenas um Centro, o que seria muito pouco para um cidade do tamanho de Feira. Estamos enfrentando o coronavírus em toda o Município. Com planejamento e responsabilidade. E todos os recursos são bem vindos”

E explicou:

“Em Feira de Santana temos 121 PSFs todos eles com boa estrutura para o atendimento. E lá vamos realizar novos testes. Agora, 40 mil testes que adquirimos ontem, mais 15 mil testes já tínhamos adquirido e vamos ampliar ainda mais essas testagens. Não faz sentido centralizar essas operações em uma única unidade, provocando aglomerações, fazendo com que pessoas de Humildes saiam pra Feira, de Tiquarussu, São José, venham pra cidade e tenham que se deslocar para um único local….temos que trabalhar em toda a cidade”.

O Prefeito referiu-se também à policlínica do estado que está fechada com tomógrafo sem funcionar e pediu ao deputado que, como representante do governo do estado, abra de imediato o anexo do Hospital Clériston Andrade cuja abertura foi adiada.

E concluiu falando diretamente para o deputado:

“Zé Neto, esse é um momento que precisamos deixar de lado a política partidária e trabalhar pela vida do povo de Feira de Santana”

Veja o vídeo: