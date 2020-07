CDL de Salvador prepara empreendedores para retorno ao trabalho presencial

A CDL Salvador vai discutir o tema “Relações de consumo em tempos de pandemia”, dentro do projeto Quintas Empreendedoras Live, que ocorre nesta quinta-feira (09/07), às 10h, no perfil @cdl_salvador, no Instagram. O convidado da vez é o titular da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), Filipe Vieira.

“A intenção é orientar o empreendedor, dando dicas da maneira ideal de se comunicar e cuidar do cliente, e de como projetar um retorno ao trabalho presencial, oferecendo segurança sanitária”, diz. O superintendente vai falar sobre os canais de atendimento do órgão e explicar como e quando acioná-los.

O projeto Quintas Empreendedoras Live tem como slogan “CDL Salvador realizando encontros virtuais com soluções reais para o seu negócio”.

O evento gratuito é apresentado e mediado pelo gerente institucional e de Marketing da CDL Salvador, Fausto Matos, e tem como público-alvo empreendedores, executivos de empresas e demais interessados.