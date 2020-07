Roça Sound, o alto astral da música alternativa em Live Solidária

O alto astral do Roça Sound vai invadir a Live Solidária Mercante nesta quinta-feira (9). A banda é eximiamente feirense e passeia do sound system ao samba de roda levando as fortes raízes musicais nas composições.

A transmissão acontecerá no Youtube Oficial da TV Geral, que junto com a Mercante Distribuidora, Radio Geral e Jornal Folha do Estado, estão realizando as lives solidárias para beneficiar artistas e levar entretenimento em meio a pandemia. Através do QR Code o público pode fazer doações de qualquer valor para auxiliar os artistas que não podem trabalhar por conta da pandemia de COVID-19.

O que se pode esperar de um show do Roça Sound é swing. A mistura do Reggae, Hip Hop, Ragga, BahiaBass compõem o estilo do Roça, com músicas autorais que falam de cultura nordestina e do cotidiano com irreverência e propriedade, variando entre o social e o sentimental, o grupo se destaca. Nick Amaro e Paulo Bala agitam a galera com a música, enquanto Edy Murphy faz o alto astral acontecer, com muita dança.

O som de FSa promete tocar seus maiores sucessos como “Chama o Motoboy”, “Ela Balança” e “Verde e Cinza”, músicas das quais não podem faltar nas apresentações do Roça, assim como também pretende trazer singles de bandas renomadas no país.

Já passaram pelo palco a cantora Maryzélia, Norberto Curvêllo, Dr. Ed, Banda Chicana e Banda Balão Beijo.