Novo Hospital Geral Clériston Andrade será aberto quarta-feira

O governador do estado, Rui Costa confirmou a entrega do |Hospital Geral Clésriston Andrade 2 para quarta-feira pela manhã, dia 15. O evento será fechado para poucos convidados e imprensa a fim de se evitar aglomerações.

O HGCA 2 foi projetado para atender à segunda maior cidade do estado, Feira de Santana, e absorver a demanda dos municípios do entorno. Neste primeiro momento, a unidade estará dedicada ao atendimento de pacientes graves com o diagnóstico de coronavírus. Estima-se que será disponibilizados 40 leitos.

O Hospital teve sua abertura adiada por duas vezes. Na última foi em razão, segundo o secretário de Saúde, Vilas Boas, de dificuldades na instalação do sistema de ar condicionado.

“O investimento no sistema de climatização e exaustão da unidade foi superior a R$ 3 milhões e foi implantado seguindo as rígidas normas da ABNT NBR 16401 e NBR 7256, que estabelecem, entre outras coisas, a observação dos protocolos de Montreal e Kyoto, ao tratar da proteção da camada de ozônio e da redução do aquecimento global. Além disso, estabelecem exigências em relação à distribuição do ar, com atenção especial às áreas de isolamento e aos centros cirúrgicos a fim de evitar a disseminação de doenças infectocontagiosas”, informa o secretário.