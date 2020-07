98% dos servidores da UEFS consideram insegura a retomada presencial segundo sindicato

O SINTEST (Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Terceiro Grau do Estado da Bahia) divulgou o resultado de uma consulta realizada com servidores técnico-administrativos da UEFS sobre o eventual retorno às atividades presenciais. Com 265 participantes, a pesquisa mostra que a maioria dos servidores considera inseguro o retorno total das atividades administrativas presenciais neste momento.

A pesquisa acontece após a testagem de 15 casos positivos para Covid-19 em pessoas que estavam realizando trabalho presencial em serviços essenciais na instituição no dia 18 de junho. No dia seguinte, a Reitoria prorrogou por mais 30 dias a suspensão das atividades acadêmicas presenciais. No fim de junho, a Universidade decidiu pela realização de um período letivo extraordinário, facultativo e remoto com início no dia 10 de agosto.

Confira os principais dados:

1. A pesquisa contou com a participação de todos os segmentos da categoria (Analistas, Técnicos, NA’s, Auxiliares, Cargos e REDA);

2. 44,2% dos participantes pertencem a algum grupo de risco;

3. 90,8% dos participantes convivem com outra pessoa em casa;

4. 95,8% dos participantes reside na cidade de atuação;

5. 52,5% dos participantes são dependentes do transporte público, ônibus da Uefs ou andam a pé para o trabalho;

6. 81% dos participantes estão trabalhando remotamente. Sendo que 19% é constituído por servidores que:

A) Realizam atividades apenas presencialmente;

B) Realizam atividades remotamente (predominantemente) e presencialmente;

C) Realizam atividades presencialmente(predominantemente) e remotamente;

7. Dos participantes, 7,2% foram infectados ou tiveram contato com alguém infectado ou considerado suspeito.

8. A maioria dos participantes (97,7%) considera inseguro o retorno às atividades presenciais neste momento.

Confira os resultados completos da pesquisa clicando aqui.