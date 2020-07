Investimento no HCGA2 apenas em equipamentos é superior a 11 milhões

O primeiro tomógrafo do Brasil com inteligência artificial na captura de imagens e reduzido índice de radiação foi instalado no Hospital Geral Clériston Andrade 2 (HGCA 2), em Feira de Santana, e atenderá apenas pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele compõe parte do moderníssimo parque de imagem do HGCA 2, que possui ainda um tomógrafo de 16 canais, três aparelhos de ultrassonografia, dois raio-X com digitalizadora de imagem e, em breve, uma ressonância magnética. ?

De acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, o investimento é superior a R$ 11 milhões apenas em equipamentos. “A saúde sempre foi uma bandeira prioritária para o governador Rui Costa, que vem ampliando, descentralizando e modernizando a rede assistencial em toda a Bahia. Ele escolheu Feira de Santana para instalar o único tomógrafo do país com inteligência artificial e capacidade de aprendizado profundo, chamado de Deep Learning Reconstruction. O equipamento possibilita aquisições de imagens em apenas 0,23 segundos com até 160 cortes simultâneos, além de capacidade de reconstrução interativa com até 70 imagens por segundo”, explica o secretário.

Vilas-Boas também destaca que, “na prática, as reconstruções de imagens se tornam extraordinariamente eficientes e precisas, sem demandar um tempo elevado, sendo aplicável a todas regiões do corpo, incluindo cérebro, pulmão, sistemas cardíacos e músculo-esqueléticos. Ele permite reduzir drasticamente a exposição de radiação aplicada ao paciente durante o exame, o que é mais seguro para o paciente”.

De forma geral, o Deep Learning é uma rede neural composta por camadas de neurônios treinados para entender tarefas complexas, com um grande volume de dados e com base no aprendizado de exemplos.?

A Bahia vem se consolidando como referência nacional em inovação e gestão em saúde. Além de avançar na gestão informatizada de leitos, prontuário eletrônico, central de regulação e telemedicina, a Bahia também inovou em modelos de gestão como as Parcerias Público-Privadas (PPPs) de Imagem e dos hospitais do Subúrbio e Instituto Couto Maia, além dos consórcios de saúde.

Fonte: Ascom/Sesab