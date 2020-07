Jairo Filho conduz audiência pública em Feira sobre Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer realiza, nesta sexta-feira (24), às 15h, audiência pública online, com a participação de representantes dos segmentos culturais, para tratar sobre a Lei Aldir Blanc.

A audiência pública será conduzida pelo secretário da Secel, Jairo Carneiro Filho, quer assumiu a pasta em substituição ao jornalista Edson Borges que agora está à frente da Secretaria de Comunicação.

O encontro da Secel com agentes culturais do município e público em geral, vai ser através da plataforma Microsoft Teams, e o link estará disponível no mesmo dia a partir das 12h na página principal da prefeitura na internet.

A Lei Aldir Blanc tem como objetivo central estabelecer ajuda emergencial para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia.

O secretário Jairo Carneiro Filho ressalta a importância da participação dos segmentos culturais durante a audiência pública, tendo como foco principal, detalhamento e aplicabilidade da Lei Aldir Blanc e da criação do comitê gestor em Feira de Santana.