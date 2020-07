Filósofo abre a jornada virtual da UEFS

A abertura da Jornada Virtual da UEFS acontece nesta segunda-feira, às 10h, com o tema “A Universidade Pública: realidade e virtualidades: guerra de movimento ou guerra de trincheiras?”. A atividade terá como conferencista, Vladimir Safatle, filósofo e escritor. A cerimônia também será transmitida pelo canal da TV Olhos D’Água, no Youtube.

De acordo com o reitor da Uefs, Evandro do Nascimento, a programação é uma iniciativa necessária para o momento atual. “Vivemos não apenas uma crise no sentido sanitário, mas também no sentido de instabilidade política, de fragilidade da democracia, de perda de direitos, de aumento da pobreza e da desigualdade social, de negação do valor da ciência, de ataques à educação pública, e é preciso colocar o pensamento acadêmico em movimento para reagir a tudo isso e criar um outro mundo, mais igualitário, solidário, inclusivo e mais feliz”, declarou.

Durante toda semana, a Jornada Virtual da Uefs vai promover encontros entre o grande público, debatedores, oficineiros e palestrantes, num enredo protagonizado, sobretudo, pela busca do conhecimento diante dos novos desafios.

Seis dias de conexão entre 122 mesas-redondas, 60 minicursos, 27 oficinas, 100 vídeos, 64 podcasts, além de 5 grandes debates. O evento contará com as presenças dos ex-ministros Celso Amorim, José Gomes Temporão, da ativista indígena Márcia Mura, da historiadora Virgínia Fontes e do ator Vladimir Brichta.