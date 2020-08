Plano de Carlos Geilson inclui a criação de subprefeituras em Feira

O pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, ex-deputado e radialista Carlos Geilson (Podemos) vai incluir no seu plano de governo a criação de subprefeituras regionais na cidade como uma maneira de descentralizar a administração. Esse foi um dos pontos abordados em uma live no instagram (clique), na tarde desta terça-feira.

O ex-deputado citou como exemplo a região sul que inclui o populoso bairro do Tomba e tem uma população aproximada de 60 mil habitantes o equivalente a muitas cidades do interior da Bahia. “O Governo vai estar mais presente na vida da população”, disse.

Durante a manhã, o pré candidato participou de outra reunião digital para receber o apoio do deputado Targino Machado(DEM). O deputado pretendia também ser candidato mas, segundo disse, foi impedido de usar a legenda partidária a que é filiado pelo ex-prefeito de Feira, José Ronaldo, líder do partido. Targino destacou a competência de Geilson para o cargo. “Ele não tem rabo preso”, disse.

“Quem não sonha com o apoio do deputado mais votado no município?“, brincou Geilson ao agradecer o apoio. Targino disse que mais dois partidos irão coligar com a candidatura de Geilson, o Solidariedade e o PTB.