São Roque, caruru e o cenário de cinema

O primeiro ‘caruru de São Roque’ que comi foi com José Falcão na campanha para prefeito de Feira, em 1996, num sítio aqui para os lados da Mantiba.

Não sei bem porque, talvez por urbanidade moderna ou metidez em excesso, em Salvador as iguarias pra esse santo não cruzaram com minhas vivências na capital, a não ser o banho de pipocas na Federação, aonde fui alguns anos a trabalho pelos jornais e noutros acompanhando a mística devoção de minha prima de consideração, a atriz e escritora Ana Paula Feitosa que ainda mora ali perto no teatral edifício Severo Pessoa. Na Baixa do Tubo, posso dizer sem erro, comi o mais saboroso e aventuroso caruru-de-santo soteropolitano mas não era de Omolu….

Encontrei São Roque mesmo foi em Feira de Santana. Primeiro com aquele caruru e anos mais tarde em andanças domingueiras cheguei até São Roque de Jaiba onde fui encantado pelo local e histórias. Não foi de bicicleta, os ciclistas já eram vezeiros por lá quando fiz a ‘descoberta’, mas não havia ainda indício de Artêmia Pires e seus condomínios que se estendem até além do riacho e da lagoa de Berreca.

Tudo eram fazendas de ricos e descolados e moradias de nativos, a maioria descendente de escravizados, e distribuídos em pequenas propriedades hoje quase todas açambarcadas e urbanizadas pela força do capital imobiliário. Mais afastado dessa rota, São Roque permanece ainda preservada da voracidade dos empreiteiros.

O povoado tem intacta a memória arquitetônica da senzala na disposição e tamanho das moradias mais humildes. Enfileiradas, coladas umas às outras, localizadas na parte mais baixa da lateral da capela construída há mais de século pelo então dono das vastas terras às margens do rio Pojuca.

Na outra lateral da capela, onde era a casa original da fazenda, estão dispostas com amplos quintais e fachadas, as melhores residências.

O povoado de Jaiba é um cenário aguardando talento cinematográfico. Neste mês tem festa de São Roque por lá. Não garanto o caruru, mas geralmente nos últimos anos a Filarmônica 25 de Março tem marcado presença. Eu vou, vá também. São Roque agradece. Kabiesi oo!