Curso ensina a lidar com o estresse praticando meditação

Hoje e sempre, calma e equilíbrio emocional fazem a diferença nas relações das pessoas consigo mesmas e com o outro. Foi pensando nisso e na situação de estresse e ansiedade a que estão submetidas nesses tempos de pandemia, que o Instituto do Corpo resolveu oferecer o curso Mindfulness & Equilíbrio Emocional Online, onde os interessados poderão aprender estratégias e mecanismos para reduzir os sintomas.

As aulas serão ministradas em tempo real, durante oito semanas, integrando teoria e prática de meditação. Além disso, o Instituto oferece apoio individual por meio do WhatsApp ou e-mail, durante toda a jornada.

O curso será dividido em três fases distintas: na primeira, treino da atenção e reconhecimento dos automatismos; na segunda, identificação dos padrões emocionais, desidentificação e autorregulação emocional e cognitiva. A terceira e última etapa, será destinada ao cultivo de valores genuínos, através de uma prática de vida virtuosa, da compaixão, autocompaixão e apreciação, “entendendo que a vida não é uma luta, mas um fluxo”, observa a facilitadora do curso, Virginia Paim.

Quem se matricular até o dia 20 de agosto, terá direito a três bônus: bolsa no valor de 100% do curso para oferecer a quem quiser; apostila com todo material do curso; áudio das meditações guiadas. Maiores informações pelo WhatsApp 75. 98815.4098.