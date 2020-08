Prefeito de São Gonçalo: “saúde sempre foi prioridade na nossa gestão”

Em nota pública emitida à população de São Gonçalo dos Campos, o prefeito Carlos Germano evidenciou a saúde como prioridade da administração do município, e mais uma vez conclamou as pessoas a ficarem em suas casas e evitarem aglomerações como estratégia para conter o coronavírus.

Veja a nota, na íntegra:

Trabalhar pela saúde de São Gonçalo dos Campos sempre foi uma prioridade da nossa gestão. Nos últimos anos realizamos diversas ações em prol de uma saúde mais digna e humana para o nosso povo. Reformamos e implantamos posto satélites nas zonas rurais levando mais saúde às comunidades mais distantes.

Fizemos mutirões com serviços de saúde para que o povo tivesse acesso a consultas e exames. Em parceria com a clínica Hcoe fizemos dois mutirões para cirurgia de Catarata. Sem falar nas feiras de saúde, dentre elas a Feira Cidadã, promovida pelas Voluntárias Sociais, algo nunca visto em nossa cidade, com milhares de serviços realizados. Posso citar outras atividades como a Feira da Mulher e a Carreta da Mamografia.

Antes de ser prefeito sempre atuei em busca de mais Saúde para a comunidade. Uma das melhores decisões tomadas foi fazer parte do consórcio de saúde, pois através desta parceria com o Governo do Estado, agora contamos com a Policlínica Regional de Feira de Santana. A comunidade passou a ter acesso a exames de alta complexidade como tomografia, ressonância, ultra-sonografia, dentre outros. Além de consultas com diversos especialistas. O deslocamento é feito através de um microônibus que leva e aguarda que os pacientes realizarem os procedimentos previamente agendados e depois retorna para São Gonçalo.

Em nossa gestão renovamos a frota de ambulâncias, hoje o município conta com 6 ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e recentemente recebemos da JBS uma ambulância UTI. Estamos reformando o hospital municipal que muito em breve estará realizando cirurgias, evitando que nossa gente tenha que se deslocar para outra cidade para realizar este tipo de procedimento.

Ao longo desses anos lutamos contra inimigos mortais como por exemplo o mosquito da dengue. Implantamos um projeto pioneiro na Bahia intitulado Mosquito Zero que com a ajuda da tecnologia identificava focos de dengue para que nossos agentes atuassem de forma mais rápida. Atualmente, contratamos dois carros fumacê que estão trabalhando tanto no centro como na zona rural.

Estamos vivendo dias difíceis, nunca imaginei que enfrentaríamos uma pandemia como a que estamos enfrentamento. Contra o Coronavírus estamos realizando inúmeras ações como: Implantação do Centro de tratamento para COVID, Barreiras sanitárias, Higienização de ruas, feira-livre e prédios públicos, Recentemente durante o aniversário da cidade fizemos um drive-thru para Testagem com exame PCR, padrão ouro para diagnóstico da doença, sem falar no teste rápido, feito em pacientes com sintomas ou que tiveram contato com algum paciente com COVID 19. Inúmeros decretos já foram feitos no intuito de combater este vírus. Até toque de recolher já realizamos em nossa cidade.

Creio que posso ter esquecido várias outras atividades, presto contas aqui mas com a sensação de que temos muito mais para fazer. Agradeço o apoio que recebi de toda equipe que trabalha na saúde e que estão lutando bravamente para vencermos este vírus. Vamos juntos, sei que com a força do nosso Deus iremos vencer. Fique em casa e se tiver que sair use máscara. Lute com a gente!