Covid19: Feira tem 7.641 casos confirmados, com 1.705 ativos

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou os dados do boletim epidemiológico da Covid-19 no Município nesta sexta-feira (07). Nas últimas 24h, 73 novos casos foram confirmados e outras 35 pessoas estão recuperadas da doença. Apesar do município alcançar 7.641 casos confirmados, apenas 1.705 são casos ativos, ou seja, estão com a doença.

O número de resultados negativos continua sendo superior ao de resultados positivos liberados no dia. Foram 123 resultados negativos e 73 resultados positivos nesta sexta. Mais duas mortes por covid-19 foram comunicadas à Vigilância Epidemiológica.

Relatório sobre Covid-19 em Feira de Santana

NÚMEROS DESTA SEXTA-FEIRA

07 de agosto de 2020

Casos confirmados no dia: 73

Pacientes recuperados no dia: 35

Resultados negativos no dia: 123

Pacientes internados no dia: 02

Óbitos comunicados no dia: 02

Data dos óbitos:

06/08

07/08

A Secretaria de Saúde ressalta que a inclusão no boletim dos registros de óbito por covid-19 é feita quando a declaração de óbito, ficha de notificação e resultado do exame positivo para a doença chegam à Vigilância Epidemiológica.

NÚMEROS TOTAIS

Total de pacientes ativos: 1.705

Total de casos confirmados no município: 7.641 (Período de 06 de março a 07 de agosto de 2020)

Total de pacientes em isolamento domiciliar: 1.645

Total de pacientes hospitalizados no município: 60

Total de recuperados no município: 5.782

Total de exames negativos: 7.433 (Período de 06 de março a 07 de agosto de 2020)

Aguardando resultado do exame: 379

Total de óbitos: 154

INFORMAÇÕES TESTES RÁPIDOS

Total de testes rápidos realizados: 10.901 (Período de 06 de março a 07 de agosto de 2020)

Resultado positivo: 1.615 (Período de 06 de março a 07 de agosto de 2020)

Resultado negativo: 9.286 (Período de 06 de março a 07 de agosto de 2020)

O teste rápido isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico para covid-19, devendo ser usado como um teste para auxílio diagnóstico, conforme a nota técnica COE Saúde Nº 54 de 08 de abril de 2020 (atualizada em 04/06/20).