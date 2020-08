Obras da Prefeitura provocam mudanças em trânsito no centro de Feira

Com obras intensificadas, a circulação de veículos e pessoas no centro de Feira de Santana sofreram algumas mudanças nos últimos dias.

Na Praça Dom Pedro II, conhecida como Praça do Nordestino, por exemplo, o ponto de táxi, situado no local, saiu de um lado da via para o outro – ao longo do meio-fio em frente a um centro odontógico. O ponto de ônibus continua no mesmo local.

As intervenções também acontecem em outros trechos do centro da cidade. Em virtude das obras de urbanização e infraestrutura do projeto Novo Centro, o trânsito será desviado em algumas artérias. Quem circular pela rua Marechal Deodoro terá que dobrar à direita, entrar na rua Comendador Targino até sair na avenida Senhor dos Passos, já que o acesso à praça da Bandeira esteve interditado.

Quem trafega pela rua Conselheiro Franco não poderá dobrar à direita em direção à praça da Bandeira. Terá que seguir em frente e, no caso de retornar, o acesso será pela praça Dr. Remédios Monteiro, conhecida como Praça dos Remédios, tendo acesso à avenida Senhor dos Passos ou então seguir direto até a praça Fróes da Mota.

E para quem trafega pela rua Visconde do Rio Branco, as duas primeiras ruas à esquerda continuam bloqueadas. Entretanto a rua Carlos Valadares está liberada. A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) recomenda aos motoristas que redobrem os cuidados e, aqueles que puderem, evitem circular nas ruas do Centro da cidade.