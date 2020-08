Interdição do edifício Sarkis completa um ano

Neste mês de agosto faz um ano que o edifício Sarkis, localizado no Calçadão da Sales Barbosa, no centro de Feira de Santana, foi interditado pela Prefeitura, por problemas na estrutura do prédio.

A interdição causou um reboliço no centro da cidade, com mudanças no tráfego de veículos e de pessoas, chegando a fechar por cerca de uma semana o Mercado de Arte Popular e retirar do Calçadão as barracas do comércio.

Os laudos definitivos só foram divulgados no final de outubro e apontaram a necessidade de um reforço estrutural, descartando a demolição que foi amplamente cogitada desde o início do acontecimento.

Até o momento, nenhuma intervenção foi feita no edifício.

